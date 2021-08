Entrevista cultural bibliotecaria a Diana Rodríguez Palchevich de Información y Tecnologías

Diana Rodríguez Palchevich es creadora y directora de Información y Tecnologías, bibliotecaria Escolar y Licenciada en Biblioteconomía y Documentación, por la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) y Máster en Documentación Digital, por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

1. solo te pudieras llevar un libro a una isla desierta…

Las obras completas de García Lorca, sin lugar a dudas…

2. ¿Qué libros leíste en el confinamiento?

Huy, esos sí que fueron dos meses duros! Entre las lecturas por placer, leí Las Malas (Camila Sosa Villada), Temporada de huracanes (Fernanda Melchor), Aquitania (de Eva García Sáenz) y la trilogía completa de Carmen Mola: Novia Gitana, La red púrpura y La nena.

3. ¿Cuál es la obra maestra que sabes que debes leer y que siempre se te ha resistido?

La Divina Comedia. No sé porqué siento que algún día la tendré que leer pero mientras, le voy quitando el cuerpo….

4. ¿Qué cantas debajo de la ducha?

Siempre me gustó cantar alguna zamba o chacarera que me viniera a la mente en ese momento, pero desde hace algún tiempo se me está dando por L’italiano… Quizá ya me ande haciendo falta otro paseíto por allí. (Aclaro que mi italiano es fatal; pero le pongo ganas, jé). Hay que ver cómo le gustan mis cantares de ducha al perro de mi vecina…

5. ¿Cuál fue el primer disco que compraste y dónde?

Huy, dejame pensar. El primer disco que me compré con mi dinero fue a los 13 años. Yo ayudaba a mi mamá con unas clases particulares de matemáticas y con esa platita me compré un compilado de rock. Tenía temazos como Speedy González, Mi novia Popotitos… A esa edad tenía gustos muy variados porque a ese “long play” de rock le siguieron algunos de Chopin y otro de valses vieneses…. También, Camilo Sesto y varios de “la progre” como Vox Dei y Lito Nebbia…

6. ¿Qué disco regalarías #o recomendarías siempre?

Ahora no suelo regalar discos; la última música que obsequié fue dos suscripciones por un año a Spotify y cada quien que elija a su gusto.

7. ¿Hay alguna música que le resulte insoportable?

No sé si me resultan insoportables, pero me desagradan el heavy metal y la bossa nova; también el reguetón cantado porque en sus versiones instrumentales me gusta.

8. Tu película de cabecera es…

Hasta ahora, ninguna pero suelo mirar y volver a mirar las de Pedro Almodóvar. Me fascinan.

9. ¿En qué creador te gustaría encarnarte?

En alguna pintora…

10. Tu poeta de cabecera

Federico, sin dudas

11. ¿Tienes un verso favorito?

Uno de mis poemas favoritos es Verde que te quiero verde….

12. La obra de arte que más te fascina es

Una de mis obras favoritas es Paisaje pampeano, por Andrés Arcuri, pero también me emociono mucho frente a Marta Vicente, Xul Solar, Raquel Forner, Frida, Milo Lockett…