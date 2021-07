Últimas tendencias en las actitudes, el comportamiento y las expectativas de los consumidores globales respecto a los servicios digitales en 2021

The App Attention Index 2021: Who takes the rap for the app?

By AppDynamics Team | Jul 20,2021

El índice explora las últimas tendencias en las actitudes, el comportamiento y las expectativas de los consumidores globales respecto a los servicios digitales, basándose en entrevistas con más de 13.000 consumidores.

La pandemia ha cambiado nuestras vidas de manera inconmensurable. Aunque cada país ha sufrido una trayectoria muy diferente, y todas las comunidades se han enfrentado a sus propios y únicos desafíos durante los últimos 18 meses, una cosa es cierta para la gente de todo el mundo: casi todas nuestras rutinas y comportamientos normales fueron repentinamente puestos en espera en un mundo socialmente distanciado.

Pero los servicios digitales también han ayudado a las personas a satisfacer sus propias necesidades emocionales, a sentirse conectadas con los amigos y la familia, a controlar a las personas vulnerables, a dar la bienvenida a nuevos miembros de la familia y, lamentablemente, a despedirse de otros. Para la mayoría de las personas, las aplicaciones y los servicios digitales han ofrecido una oportunidad de aferrarse a algún nivel de interacción social: las videollamadas familiares, las horas de cóctel virtuales, los concursos en línea.

Y no son sólo los jóvenes o los “digitalmente aptos” los que han adoptado la tecnología como forma de hacer frente a la pandemia. Personas de todas las edades, de todos los grupos demográficos y geográficos, han recurrido a los servicios digitales y han sentido los beneficios únicos de una alternativa digital a su modo de vida habitual.

El 84% de las personas afirman que los servicios digitales han tenido un impacto positivo en sus vidas durante la pandemia, permitiéndoles superar este difícil período y hacer frente y funcionar en la mayoría de los ámbitos de sus vidas.

El número de aplicaciones que la gente utiliza a diario se ha disparado un asombroso 30% en comparación con hace dos años. Y los consumidores dependen de una gama mucho más amplia de servicios digitales que en 2019, desde herramientas de mensajería, videollamadas y redes sociales para conectarse con sus seres queridos, hasta la transmisión de música y vídeo, los juegos en línea y los podcasts para mantenerse entretenidos.

Algunos datos:

El 85% de las personas afirma que las aplicaciones y los servicios digitales se han convertido en una parte fundamental de su vida en los últimos 18 meses.

El 75% afirma que las aplicaciones y los servicios digitales han sido un salvavidas para mantener algún tipo de normalidad durante la pandemia.

El 72% de las personas dicen estar agradecidas a las marcas que han invertido en lo digital durante la pandemia para poder acceder a los servicios que les gustan y en los que confían.

El 67% afirma que algunas marcas han ido más allá con la calidad de su servicio digital durante la pandemia. Valoran enormemente esto y dicen que ha tenido un impacto positivo en su lealtad a esa empresa.

El 83% de los consumidores afirma que la disponibilidad de los servicios digitales ha hecho que algunas actividades sean más accesibles y fáciles de compaginar con otros compromisos.

El 81% afirma que la disponibilidad de servicios digitales les ha permitido probar cosas nuevas que no habrían hecho antes.

El 68% de las personas cree que es una falta de respeto para los usuarios que las marcas ofrezcan una mala experiencia digital en estos tiempos.

El 57% dice que imagina que la mayoría de los problemas con los servicios / aplicaciones digitales son completamente evitables.

El 71% espera una experiencia mejorada si paga por un servicio digital.