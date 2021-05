Un cómic de XKCD capta perfectamente lo absurdo de la investigación académica.

Scientific Publishing Is a Joke: An XKCD comic—and its many remixes—perfectly captures the absurdity of academic research. BENJAMIN MAZER, MAY 6, 2021

Un verdadero avance científico, al igual que una cita exitosa, necesita tanto de la preparación como de la serendipia. Las universidades juzgan a sus investigadores no tanto por la calidad de sus descubrimientos como por el número de artículos que han publicado en revistas especializadas y por el prestigio de esas revistas. Los científicos bromean (y se quejan) de que esta incesante presión para rellenar sus currículos suele conducir a publicaciones defectuosas o poco originales. Así que cuando Randall Munroe, el creador del famoso webcomic XKCD, expuso este problema en una viñeta perfecta la semana pasada, captó la atención de los científicos e inspiró a muchos a crear versiones específicas para sus propias disciplinas. En conjunto, se convirtió en una conversación global e interdisciplinaria sobre la naturaleza de las prácticas de investigación modernas.

La viñeta es, como la mayoría de los cómics de XKCD, un simple dibujo lineal en blanco y negro con un chiste de lo más friki. Representa una taxonomía de los 12 “tipos de artículos científicos”, presentados en una cuadrícula. “El sistema inmunitario vuelve a hacer de las suyas”, dice el título de un artículo. “Mi colega está equivocado y por fin puedo demostrarlo”, declara otro. El chiste revela cómo la literatura de investigación, cuando se despoja de su jerga, es tan susceptible de repetición, trivialidad, complicidad y mezquindad como otras formas de comunicación. Sin embargo, la simplicidad infantil de la viñeta parece ofrecer una cobertura para que los científicos critiquen y celebren su trabajo al mismo tiempo.

El concepto era intuitivo e infinitamente remezclable. En un par de días, el sociólogo Kieran Healy había creado una versión de la cuadrícula para su campo; sus entradas incluían “Esto parece muy raro y malo, pero es perfectamente racional cuando eres pobre”, y “Adopto un enfoque SOCIOLÓGICO, a diferencia de ALGUNA gente”. Los epidemiólogos también se subieron al carro: “No tenemos ni idea de lo que estamos haciendo: ¡pero aquí hay algunos modelos!”. Los estadísticos, como era de esperar, también se entusiasmaron: “Un nuevo estimador robusto de la varianza que nadie necesita”. (Yo tampoco lo entiendo.) No se podía mantener a los biólogos alejados de la diversión (“¡Nuevo microscopio! El suyo está ahora obsoleto”), y -como es habitual- los periodistas científicos no tardaron en seguirles (“Los lectores aman a los animales”). Un estudiante de doctorado creó un sitio web para ayudar a los usuarios a generar sus propias versiones. En ese momento, el escritor y activista de Internet Cory Doctorow alabó el proyecto colectivo de producción de estos chistes como “un acto de autoetnografía irónica y perspicaz, una autocrítica envuelta en humor que cuenta una historia”.

Dicho de otro modo: El chiste dio en el blanco. “El meme da en el clavo”, dice Vinay Prasad, profesor asociado de epidemiología y destacado crítico de la investigación médica. “Muchos artículos no sirven para nada, no promueven ninguna agenda, pueden no ser correctos, no tienen sentido y se leen mal. Pero son necesarios para la promoción”. La literatura académica en muchos campos está plagada de trabajos extraños; de hecho, siempre me ha intrigado la idea de que este lamentable resultado era más o menos inevitable, dados los incentivos en juego. Coge a un grupo de personas inteligentes y ambiciosas y diles que publiquen el mayor número posible de trabajos sin dejar de pasar técnicamente por la revisión por pares… ¿y qué crees que va a pasar? Por supuesto, el sistema se manipula: Los resultados de un experimento se reparten en una docena de artículos, las estadísticas se manipulan para producir resultados más interesantes y las conclusiones se exageran. Los autores más prolíficos han encontrado la manera de publicar más de un artículo científico a la semana. Los que no pueden seguir el ritmo pueden contratar a una fábrica de artículos para que haga (o finja) el trabajo en su nombre.

En medicina, al menos, la urgencia de COVID-19 no ha hecho sino facilitar la publicación de un gran número de artículos con gran rapidez. Las revistas más prestigiosas -The New England Journal of Medicine, el Journal of the American Medical Association y The Lancet- han reservado tradicionalmente su limitado espacio para los grandes y costosos ensayos clínicos. Sin embargo, durante la pandemia, empezaron a aceptar rápidamente informes que daban datos de sólo unos pocos pacientes. Más de un currículum se reforzó por el camino. Los científicos, desesperados por seguir siendo relevantes, empezaron a meter el COVID-19 en investigaciones que no tenían nada que ver, dice Saurabh Jha, profesor asociado de radiología y subdirector de la revista Academic Radiology.

Ya se han publicado 200.000 artículos de COVID-19, de los cuales sólo una pequeña proporción se leerá o pondrá en práctica. Para ser justos, es difícil saber de antemano qué datos serán más útiles durante una crisis sanitaria sin precedentes. Pero la publicación de la pandemia sólo ha servido para exacerbar algunos malos hábitos bien establecidos, me dijo Michael Johansen, un médico de medicina familiar e investigador que ha criticado muchos estudios por su mínimo valor.

Aunque el cómic de XKCD puede leerse como una crítica a la empresa científica, parte de su atractivo viral es que también transmite la alegría que sienten los científicos al ponerse a pensar en sus temas favoritos. (“¡Eh, he encontrado un trozo de discos antiguos! No resultan ser especialmente útiles, pero aun así, ¡guay!”). Las métricas de publicación se han convertido en un triste sustituto de la calidad en el mundo académico, pero quizá haya una lección en el hecho de que incluso un webcomic pueda despertar tanta pasión y colaboración en la comunidad científica. Seguro que hay una forma mejor de cultivar el conocimiento que la interminable parrilla de artículos en blanco y negro de hoy en día.