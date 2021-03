Una nueva herramienta de mapeo de excelencia basada en puntajes de citas y lectores

Lutz Bornmann.. et al. Mapping the Impact of Papers on Various Status Groups: A New Excellence Mapping Tool Based on Citation and Reader Scores. via arXiv

arXiv:2103.10225

May 18, 2021

En más de cinco años, Bornmann, Stefaner, de Moya Anegon y Mutz (2014) y Bornmann, Stefaner, de Moya Anegon y Mutz (2014, 2015) han publicado varios lanzamientos de esta herramienta que revelan (grupos de) excelentes instituciones en todo el mundo. basado en datos de citas. Con la nueva versión, se ha publicado una herramienta completamente revisada. No solo se basa en datos de citas (bibliometría), sino también en datos de Mendeley (altmetrics).

Por lo tanto, la medición del impacto institucional de la herramienta se ha ampliado enfocándose en grupos de estatus adicionales además de los investigadores, como estudiantes y bibliotecarios. Además, la visualización de los datos se ha actualizado por completo mejorando la operatividad para el usuario e incorporando nuevas funcionalidades como las páginas de perfil institucional. En este artículo, se describen los conjuntos de datos de la herramienta actual y los indicadores aplicados. Además, se explican las estadísticas subyacentes de la herramienta y el uso de la aplicación web.