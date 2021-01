Un artículo retractado se sigue citando 11 años después

Schneider, J., Ye, D., Hill, A.M. et al. Continued post-retraction citation of a fraudulent clinical trial report, 11 years after it was retracted for falsifying data. Scientometrics 125, 2877–2913 (2020). https://doi.org/10.1007/s11192-020-03631-1

Un nuevo estudio publicado en la revista Scientometrics, descubrió que un informe de ensayo clínico retractado sigue siendo citado 11 años después de su retractación, y que las citas en realidad aumentaron después de que se retractara.

El equipo de Schneider revisó las citas de un artículo de 2005 en el campo de la medicina respiratoria (Matsuyama et al. En Chest 128 (6): 3817–3827, 2005. https://doi.org/10.1378/chest.128.6 .3817) que encontró que los ácidos grasos omega-3 son útiles para reducir los marcadores inflamatorios en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El artículo fue retirado en 2008 por informar sobre datos falsificados de ensayos clínicos.

Sin embargo, se sigue citando para apoyar la intervención de nutrición médica. El análisis de Schneider cubrió 148 citas directas del artículo de 2006 a 2019 y 2.542 citas de segunda generación. La retractación no se mencionó en el 96% de las 112 citas directas posteriores a la retracción para las que pudo estudiar el contexto de la cita. El ejemplo demuestra problemas con la forma en que el entorno actual de bibliotecas digitales comunica el estado de retractación de los artículos científicos.

La forma en que se cita un artículo es importante, por ejemplo, si los autores parecen ser conscientes de la retractación, si utilizan el artículo retractado como base para construir su propio trabajo o si se cita para un concepto general o la historia de la investigación sobre un tema. asunto particular. Al analizar el contexto y el número de citas, Schneider encontró que más del 41% de las citas posteriores a la retracción del artículo de medicina respiratoria que no mencionaban la retracción también describían el artículo en detalle.