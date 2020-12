La biblioteca: una primavera que nunca falla en el desierto

“No existe un lugar tan democrático en la tierra como una Biblioteca Pública. Una biblioteca supera lo que puede hacer cualquier otra institución por su comunidad para beneficiar a las personas. Es una primavera que nunca falla en el desierto”.

Andrew Carnegie

Recordando el legado en favor de las bibliotecas de Andrew Carnegie

Andrew Carnegie fue un inmigrante nacido en Escocia que se convirtió en una de las personas más ricas de la historia. Creía en las bibliotecas como medio para dar la oportunidad a la gente educarse y progresar cualquiera que fuera su origen y estatus, a lo largo de su vida fundó 2500 con su propio dinero.

* “There is not such a cradle of democracy upon the earth as the Free Public Library. A library outranks any other one thing a community can do to benefit its people. It is a never-failing spring in the desert.”

Andrew Carnegie