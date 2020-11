Bibliotecas públicas que involucran a las comunidades a través de la tecnología y la innovación: conocimientos del laboratorio de vida de la biblioteca

Oskar Hernández-Pérez, Fernando Vilariño & Miquel Domènech (2020) Public Libraries Engaging Communities through Technology and Innovation: Insights from the Library Living Lab, Public Library Quarterly, DOI: 10.1080 / 01616846.2020.1845047

Texto completo

Las bibliotecas públicas han demostrado durante siglos ser infraestructuras lo suficientemente estables como centros de referencia para el acceso al conocimiento, pero lo suficientemente plásticas para responder a los cambios sociales de las comunidades a las que sirven. En estos tiempos de transformación, en los que la digitalización y el uso intensivo de tecnologías están modificando la forma en que se produce el conocimiento, las bibliotecas públicas se enfrentan a nuevos y disruptivos desafíos.

La emergencia de ciertos ecosistemas de innovación dentro de las bibliotecas, que sitúan a la comunidad en el centro de los procesos de cocreación y codificación entre distintos agentes, ha transformado algunas bibliotecas públicas en espacios de encuentro. The Library Living Lab, en el Miquel BatlloriLa Biblioteca Pública de Sant Cugat del Vallès (Barcelona, ​​España), es una expresión de este cambio sistémico.

El siguiente artículo es un estudio de caso basado en esa infraestructura sociotécnica y analiza, a través de dos ejemplos singulares, cómo las tecnologías digitales pueden ser motores de transformación social cuando la participación ciudadana se sitúa en el centro de los procesos de innovación. El estudio de caso también proporciona información sobre cómo las bibliotecas públicas pueden convertirse en agentes clave para fomentar y fortalecer la cohesión social a través de prácticas de innovación situadas, colectivas y basadas en la tecnología.