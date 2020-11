La visión de un arquitecto de la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

One architect’s vision of the Donald J. Trump Presidential Library THOM DUNN 6:00 AM TUE NOV 10, 2020

Coincidiendo con el día de las elecciones el martes 3 de noviembre de 2020, finalmente se actualizó DJTrumpLibrary.com. El sitio web incluye representaciones en 3D de una versión propuesta de la Biblioteca Presidencial del 45º Presidente. Ubicadas en 1 MAGA Lane en Nogales, Arizona, lindando con la frontera entre Estados Unidos y México, las instalaciones incluirían un COVID Memorial, con una piscina reflectante que mira hacia el Auditorio Alt-Right, que presenta proyecciones semanales de Birth of a Nation y otros Película (s. También hay una sala de antecedentes penales y un muro de la criminalidad, una exhibición interactiva sobre evasión fiscal 101 y, por supuesto, una galería de Twitter. Durante su visita, también se podrá disfrutar de Criminal Luxury en el Trump Hotel adyacente y disfrutar de Freedom Fry Fountain en Drump’s Diner ( menú completo disponible en línea).

Esto es, claramente, una sátira; aunque fue diseñado por un arquitecto profesional real, según Fast Company.

Compró el nombre de dominio del sitio web, djtrumplibrary.com, poco después de las elecciones de 2016 y diseñó el modelo de construcción, comenzando con una piscina reflectante en el sótano. “Eso fue originalmente dedicado, como una parodia, a todas las personas que íbamos a perder en la Tercera Guerra Mundial”, dice el arquitecto. “Sabía que algo iba a salir muy mal con esta presidencia, así que tener un memorial por alguna tragedia fue el primer movimiento de diseño que hice”.

Mientras que los presidentes anteriores hicieron planes para sus propias Bibliotecas Presidenciales mientras aún estaban en el cargo, se sabe poco sobre si la historia de la administración Trump se conservará para el futuro o cómo. Trump ha sugerido que ha mirado algunos lugares; los detalles son escasos, pero hay rumores de que de todos modos había estado buscando comprar un parque de casas rodantes pantanoso a unas 12 millas de Mar-a-Lago.

El sistema de la Biblioteca Presidencial está compuesto por catorce Bibliotecas Presidenciales. Estas instalaciones son supervisadas por la Oficina de Bibliotecas Presidenciales , en la Administración Nacional de Archivos y Registros.

Las bibliotecas presidenciales son archivos y museos, que reúnen los documentos y artefactos de un presidente y su administración y los presentan al público para su estudio y discusión sin tener en cuenta consideraciones políticas o afiliaciones. Las bibliotecas y museos presidenciales, al igual que sus fondos, pertenecen al pueblo estadounidense.