Karen Smith-Yoshimura. Transitioning to the Next Generation of Metadata synthesizes six years (2015-2020) of OCLC Research Library Partners Metadata Managers Focus Group. OCLC Research, 2020

Texto completo

Bibliografía comentada

El informe sintetiza seis años (2015-2020) de discusiones de grupos focales de administradores de metadatos de socios de bibliotecas de investigación de OCLC y lo que pueden predecir para la “próxima generación de metadatos”. La firme creencia de que los metadatos son la base de todo descubrimiento, independientemente del formato, ahora y en el futuro, impregna todas las discusiones de los Grupos de discusión.

Sin embargo, los metadatos están cambiando. Las innovaciones en bibliotecología están ejerciendo presión sobre las prácticas de gestión de metadatos para que evolucionen, ya que los bibliotecarios deben proporcionar metadatos para muchos más recursos de varios tipos y colaborar en proyectos institucionales o multiinstitucionales con menos personal.

Este informe considera:

¿Por qué cambian los metadatos?

¿Cómo está cambiando el proceso de creación?

¿Cómo están cambiando los metadatos en sí?

¿Qué impacto tendrán estos cambios en los requisitos futuros de personal y cómo pueden prepararse las bibliotecas?

Este informe propone que la transición a la próxima generación de metadatos es un proceso en evolución, entrelazado con estándares, infraestructuras y herramientas cambiantes. Juntos, los miembros del grupo de enfoque llegaron a un entendimiento común de los desafíos, compartieron posibles enfoques para abordarlos e inocularon estas ideas en otras comunidades con las que interactúan.