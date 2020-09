Zuiderwijk A, Shinde R, Jeng W (2020) What drives and inhibits researchers to share and use open research data? A systematic literature review to analyze factors influencing open research data adoption. PLoS ONE 15(9): e0239283. doi:10.1371/journal.pone.0239283



Texto completo

¿Qué impulsa e inhibe a los investigadores a compartir y utilizar datos de investigación abiertos? Una revisión sistemática de la literatura para analizar los factores que influyen en la adopción de datos de investigación abiertos

Tanto el uso compartido como el uso de datos de investigación abiertos tienen el potencial revolucionario para impulsar el avance científico.

Aunque la investigación anterior brinda información sobre los factores que impulsan a los investigadores y los inhibidores para compartir y utilizar datos de investigación abiertos, estos impulsores e inhibidores aún no se han integrado a través de un análisis temático y falta un argumento teórico.

El propósito de este estudio es revisar sistemáticamente la literatura sobre los impulsores e inhibidores de los investigadores individuales para compartir y usar datos de investigación abiertos. Este estudio analizó sistemáticamente 32 estudios de datos abiertos (publicados entre 2004 y 2019 inclusive) y obtuvo impulsores más inhibidores para el intercambio y el uso de datos de investigación abiertos en once categorías en total que son: ‘antecedentes del investigador’, ‘requisitos y obligaciones formales’, ‘ impulsores personales y motivaciones intrínsecas ‘, ‘condiciones facilitadoras’, ‘confianza’, ‘desempeño esperado’, ‘influencia social y afiliación’, ‘esfuerzo’, ‘experiencia y habilidades del investigador’, ‘legislación y regulación’ y ‘características de los datos’.

Este estudio discute ampliamente estas categorías, y argumenta cómo tales categorías y factores están conectados mediante un análisis temático. Además, este estudio analiza varias oportunidades para aplicar, ampliar, usar y probar teorías en estudios de datos de investigación abiertos. Con tales discusiones, se puede aplicar una descripción general de las categorías y factores identificados para examinar tanto los impulsores como los inhibidores de los investigadores en diferentes disciplinas de investigación, como aquellas con tasas bajas de intercambio y uso de datos versus disciplinas con altas tasas de intercambio de datos y uso.