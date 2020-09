El futuro de los medios de comunicación: Un nuevo marco para la valoración de los contenidos

The Future of Media: A New Framework for Valuing Content. Cologny, Switzerland: World Economic Forum, 2020

Texto completo

Accenture prevé que la contribución al PIB mundial de los sectores de las comunicaciones, los medios de comunicación y las plataformas, que incluyen las empresas de medios de comunicación tradicionales y digitales-nativas, verá una tasa de crecimiento anual compuesta (TCCA) del 8% de 2019 a 2022, en comparación con una TCCA del 0,5% en todas las industrias. A pesar de este crecimiento anticipado relativamente fuerte, la industria no está aislada de las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19. Se predice que el gasto mensual global de los hogares en medios y entretenimiento en 2022 será de un 30-40% menos comparado con el 2019, mientras que el gasto global en publicidad para el 2020 se espera que disminuya un 8.1% de los niveles del 2019