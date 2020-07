La alfabetización de datos como alfabetización digital de las humanidades: Exploración de los conceptos de umbral

Data Literacy as Digital Humanities Literacy: Exploration of Threshold Concepts

By Kayla Abner

22 Jun 2020 | D+H 2020 Special Issue

Para aquellos que son tanto bibliotecarios como formadores de humanidades digitales, debemos crear nuevos marcos para la enseñanza y el aprendizaje o tratar de mapear los existentes para la instrucción de la biblioteca. La “alfabetización digital en humanidades” es una combinación de muchas áreas de alfabetización. Sin embargo, la prevalencia de los datos tanto en nuestra vida cotidiana como en las humanidades digitales coloca la alfabetización de datos en una posición de importancia. A continuación, se proponen conceptos básicos para la alfabetización de datos y se ilustra cómo esos conceptos pueden proporcionar un punto de vista a través de la cual podemos explorar una parte de la erudición en humanidades digitales. Definir los conceptos umbral será útil en la comunicación entre los humanistas digitales y en nuestro trabajo pedagógico diario.

Para ilustrar la aplicación de estos conceptos umbral, se explora el proyecto de visualización de datos, Torn Apart/Separados, a través de una visión de la alfabetización de datos. El equipo del proyecto ha documentado y compartido claramente sus procesos de recopilación de datos y reconoce las limitaciones de los mismos. A través de estos medios, invitan a una evaluación crítica de los datos y su uso, un principio general de alfabetización de datos (Calzada Prado & Marzal, 2013).

Para discutir la utilidad de los conceptos de umbral en la alfabetización de datos, debemos partir de una comprensión compartida de los mismos. Los conceptos de umbral representan información que el alumno no conocía previamente, y una vez que una persona aprende y comprende esa información, cambia permanente y drásticamente su percepción del tema (Meyer, Land & Baillie, 2010). Una persona que entiende un concepto de umbral puede hacer preguntas más precisas y exhibirá ciertos comportamientos que muestran un profundo nivel de comprensión.

La alfabetización de datos, en términos generales, es la capacidad de crear, manipular, gestionar, analizar, comprender y comunicar datos de forma crítica (Koltay, 2014; Calzada Prado & Marzal, 2013; Fontichiaro & Oehrli, 2016). Basándome en trabajos relevantes sobre la alfabetización digital y las humanidades digitales, y en temas que son pertinentes en la enseñanza, se discuten los conceptos preliminares de umbral para la alfabetización digital en las humanidades digitales, como base para definir los resultados del aprendizaje y evaluar el aprendizaje de los estudiantes en torno al trabajo con datos de humanidades. Estos conceptos son la comprensión de los datos como información creada por el hombre y/o la máquina, el reconocimiento de los datos como sólo una parte de la narrativa y el papel de los datos en la investigación.