Experiencias de los bibliotecarios universitarios como gestores: un estudio fenomenográfico

Flierl, M., Maybee, C., & Fundator, R. (2019). Academic Librarians’ Experiences as Faculty Developers: A Phenomenographic Study. Communications in Information Literacy, 13 (2), 184-204. https://doi.org/10.15760/comminfolit.2019.13.2.4

Las bibliotecas universitarias son parte integral de las misiones de enseñanza y aprendizaje de las universidades. Sin embargo, las bibliotecas siguen enfrentándose a importantes desafíos en su labor de promover el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad y la escalabilidad de sus esfuerzos de enseñanza.

En este documento se describe un proyecto de investigación fenomenográfica que investigó las diversas experiencias de los miembros del profesorado de las bibliotecas de la Universidad de Purdue que participan en el programa de desarrollo de la facultad IMPACT.

Las conclusiones sugieren que los bibliotecarios universitarios son capaces de actuar como gestores en cuestiones que pueden implicar a los profesores en conversaciones, que pueden o no estar relacionadas con los conocimientos básicos de información, para avanzar en los entornos de enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante.