Grandes Novelas Gráficas para Adolescentes en 2020

La Asociación de Servicios Bibliotecarios para Jóvenes Adultos (YALSA), una división de la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA), ha anunciado su lista de Grandes Novelas Gráficas para Adolescentes en 2020.

La lista consta de 103 títulos seleccionados de 178 nominaciones oficiales, que fueron publicados y discutidos en publicaciones de blog en The Hub. Los libros, recomendados para personas entre 12 y 18 años, cumplen con los criterios de buena literatura y lectura atractiva para adolescentes.

Ver la lista completa.

Las 10 mejores

Bloom. By Kevin Panetta. Art by Savanna Ganucheau. First Second. 2019. $17.99. ISBN: 978-1626726413. Un recién graduado de la escuela secundaria, Ari, trabaja en su panadería familiar y toca en una banda independiente con 4 de sus mejores amigos en un pequeño pueblo costero. Cuando ocurre un accidente en la panadería, Ari tiene que repensar lo que quiere hacer con su vida y lo que le traerá felicidad.

Cosmoknights: Book One. By Hanna Templer. Art by the author. IDW Publishing. 2019. $19.99. ISBN: 978-1603094542. Pan vive un mundo muy ordinario en un planeta llamado Verdian. Pasa la mayor parte de su tiempo trabajando en la tienda de su padre y saliendo con su amiga, Tara, que es una princesa. Pero cuando la vida de Tara da un giro muy diferente, Pan tiene la oportunidad de derribar una tradición de justas arcaicas de tipo medieval

I Was Their American Dream: a Graphic Memoir. By Malaka Gharib. Art by the author. Clarkson Potter. 2019. $16.99. ISBN: 978-0525575115. Malaka cuenta su historia de ser filipina, egipcia y estadounidense creciendo en Cerritos, California. Ella detalla su vida de ser la “niña filipina perfecta” durante el año con su madre mientras intenta navegar por las costumbres de la casa de su padre en Egipto durante el verano.

Kiss Number 8. By Colleen AF Venable. Art by Ellen T. Crenshaw. First Second. 2019. $17.99. ISBN: 978-1596437098. Los primeros siete besos que Amanda, de 16 años, ha experimentado fueron menos que excepcionales. Pero después de descubrir que su padre, su mejor amiga, le está ocultando un secreto, y al darse cuenta de que puede estar enamorada de Cat, su mejor amiga de su conservadora escuela católica, todo en la vida de Amanda comienza a cambiar. Lo que lleva a su octavo beso, el que lo cambia todo.

Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. By Mariko Tamaki. Art by Rosemary Valero-O’Connell. First Second. 2019. $17.99. ISBN: 978-1626722590. Laura Dean ha roto con Freddy tres veces. Laura Dean sigue regresando y Freddy sigue llevándola a pesar del evidente engaño de Laura Dean. Después de visitar un médium, Freddy se pregunta si Laura Dean puede ser monógama o no y cómo puede continuar con su vida sin Laura Dean.

The Life of Frederick Douglass: A Graphic Narrative of a Slave’s Journey from Bondage to Freedom. By David F. Walker. Art by Damon Smyth, Marissa Louise. Ten Speed Press. 2019. $17.99. ISBN: 978-0399581441. La historia de Frederick Douglass desde su nacimiento en la esclavitud hasta su celebración por dignatarios se presenta a los lectores en esta espectacular novela gráfica.

Pumpkinheads. By Rainbow Rowell. Art by Faith Erin Hicks. First Second. 2019. $17.99. ISBN: 978-1626721623. En su última noche de trabajo en el Pumpkin Patch de DeKnock, los alumnos de último año de secundaria y los amigos de “Patch” Josiah y Deja deciden hacer su último turno de aventura mientras exploran los numerosos lugares de interés y sabrosas delicias del parque en busca de Fudge Girl, la larga experiencia de Josiah tiempo, enamoramiento no correspondido.

Simon & Louise. By Max de Radiguès. Art by the author. Conundrum Press. 2019. $18.00. ISBN: 978-1772620351. El año escolar terminó y es hora de que Louise se vaya de vacaciones con su familia durante dos meses, dejando a su novio Simon solo. En un día, Louise cambió su estado de Facebook a “soltera” y Simon no tiene idea de por qué. Louise le dice que su padre prohíbe la relación, pero Simon se niega a aceptar eso y se va de casa para hacer autostop a la ciudad de la playa para recuperar a Louise.

They Called Us Enemy. By George Takei and Justin Eisinger. Art by Harmony Becker. Top Shelf Productions. 2019. $19.99. ISBN: 978-1603094504. Antes de ser Sulu en la nave espacial Enterprise, yendo audazmente a donde nadie había ido antes, el actor George Takei era un niño que luchaba por comprender por qué su familia estaba empacando e iba a vivir en un establo de caballos. Los lectores ven la historia en un contexto claro, conciso y convincente y siguen a Takei en su viaje desde la ignorancia de la infancia hasta la ira justa de los adolescentes y finalmente a una vida de activismo dedicado.

Witch Hat Atelier. By Kamome Shirahama. Art by the author. 2019.

Vol. 1. Kodansha Comics. $12.99. ISBN: 978-1632367709.

Vol. 2. Kodansha Comics. $12.99. ISBN: 978-1632368041.

Vol. 3. Kodansha Comics. $12.99. ISBN: 978-1632368058.

Coco sueña con ser un mago. En su mundo, la única forma de aprender magia es ser una bruja y Coco no lo es. Un día, una banda de brujas viajeras llega a la ciudad, y Coco se encuentra con el enigmático Qifrey. Su mundo se pone patas arriba cuando accidentalmente realiza un hechizo que atrapa a su madre en la piedra. Para rescatarla, debe irse con Qifrey y convertirse en su aprendiz mágico en una tierra lejos de casa..