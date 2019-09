Panorámica sobre la publicación de libros en acceso abierto

“It’s a Movement, Not a Club”: TOME in the Growing Landscape of Open Monograph Publishing TOME Meeting July 22, 2019 Washington, DC, 2019

The Association of American Universities (AAU), the Association of Research Libraries (ARL), y the Association of University Presses (AUPresses) organizaron conjuntamente una reunión el 22 de julio de 2019, en Washington, DC, de la comunidad TOME (Toward an Open Monograph Ecosystem). TOME es una iniciativa para llevar a cabo un proyecto piloto con el objetivo de apoyar la publicación digital de libros académicos revisados por pares por las editoriales universitarias participantes, permitiendo la publicación de estas obras en línea en acceso abierto (OA) y mejorando ampliamente el acceso a las mismas por parte de los académicos y el público.

Actualmente, dieciséis universidades participan en TOME, proporcionando información sobre las mejores prácticas en la publicación de monografías de acceso abierto. Sesenta y dos rotativas universitarias participantes han publicado hasta la fecha 18 libros con TOME. Representantes de tres medios de comunicación y cuatro universidades participantes relataron sus puntos de vista sobre TOME. La reunión concluyó con una discusión sobre los pasos a seguir. El grupo acordó destacar la conexión de TOME con una conversación más amplia sobre la infraestructura académica sostenible, incluyendo la reducción del compromiso financiero y de tiempo para participar en TOME.