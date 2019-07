Open Syllabus Project (OSP) permite buscar los libros más recomendados por los profesores en las universidad, disciplinas o países del mundo

Open Syllabus Project (OSP)

https://opensyllabus.org/

Open Syllabus Project se dedica a recopilar datos publicados en los sitios web de las universidades y a utilizarlos para averiguar qué referencias se están utilizando más en las aulas. Esto se hace analizando más de 6 millones de programas temáticos, recopilados en los sitios web de las instituciones educativas y organizados en el sitio web del proyecto.Es posible buscar los libros más solicitados por los profesores por universidad, campo de estudio o país.

Open Syllabus Project (OSP) recopila y analiza millones de programas para apoyar la investigación educativa y las nuevas aplicaciones de enseñanza y aprendizaje. OSP ayuda a los instructores a desarrollar clases, a las bibliotecas a administrar colecciones y a las imprentas a desarrollar libros. Apoya a los estudiantes y a los estudiantes de por vida en su exploración de temas y campos. Crea incentivos para que el profesorado mejore el material didáctico y utilice licencias abiertas. Apoya los trabajos para adaptar la enseñanza superior a las necesidades del mercado laboral y para facilitar la movilidad de los estudiantes. También desafía al profesorado y a las universidades a trabajar juntos para administrar este importante recurso de datos.

OSP cuenta actualmente con un corpus de siete millones de programas de estudios en inglés de más de 80 países. Utiliza el aprendizaje automático y otras técnicas para extraer citas, fechas, campos y otros metadatos de estos documentos. Los datos resultantes se ponen a disposición gratuitamente a través de Syllabus Explorer and in bulk for academic research.

OSP tiene su sede en The American Assembly, una organización independiente sin fines de lucro afiliada a la Universidad de Columbia.