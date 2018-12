informe de la Comisión Europea sobre noticias falsas y desinformación en línea

European Commission. A multi-dimensional approach to disinformation: Report of the independent

High level Group on fake news and online disinformation. Communications

Networks, Content and Technology, Bruselas : European Commission. 2018

Texto completo

La Comisión Europea ha publicado su informe del Grupo de expertos de alto nivel para asesorar a la CE sobre noticias falsas y desinformación en línea. Es la primera vez que las partes interesadas se reúnen y acuerdan medidas para combatir la desinformación, incluidos representantes de gigantes de la industria como Google, Twitter y Facebook, así como académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

A la luz de los recientes (y no tan recientes) acontecimientos en Europa, incluidas las elecciones y el creciente euroescepticismo, la alfabetización mediática y el papel de la desinformación en el discurso público están cobrando mayor importancia en la agenda de la CE. Cada vez es más necesario aprovechar las oportunidades que ofrecen los medios de comunicación y, a través de ellos, promover la participación cívica. Sin embargo, las amenazas inherentes a los medios de comunicación deben abordarse a todos los niveles, incluida la política europea.

En febrero, EAVI respondió a una consulta pública de la Comisión dirigida a entidades jurídicas y periodistas de toda la Unión Europea. Esta consulta se complementará posteriormente con una encuesta de opinión pública del Eurobarómetro. La aportación tiene también por objeto incentivar el debate sobre la difusión de la desinformación en línea a escala de la UE.

El cuestionario abordaba diferentes dimensiones de las noticias falsas, entre ellas: el alcance del problema; la evaluación de las medidas ya adoptadas por las plataformas en línea; las organizaciones de medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil para contrarrestar el problema; y el alcance de las posibles medidas futuras para mejorar el acceso a información fiable en línea; y reducir la difusión de la desinformación en línea.

Uno de los aspectos clave afirmados por EAVI fue la importancia de responsabilizar a las plataformas de medios sociales por el contenido que comparten. Al mismo tiempo, se sugieren una serie de medidas que estas empresas podrían implementar para proteger a sus usuarios de ser expuestos a artículos de noticias falsas y bots

Una segunda dimensión de la encuesta consistió en una descripción de las medidas que las organizaciones de medios de comunicación podrían tomar por sí mismas, incluso para asegurar que la retractación y las disculpas tuvieran la misma publicidad que la mentira original. Además de las sugerencias de que las empresas de medios sociales y las organizaciones de medios de comunicación mejoren sus prácticas,

En definitiva, la publicación de este informe representa una preocupación creciente de los tipos de desinformación que se difunden en línea y la amenaza existencial que representa para Europa. Está claro que la Comisión intenta ahora contrarrestar esa amenaza desde varios ángulos. La colaboración para luchar contra el fenómeno de las noticias falsas es clave y el diseño de políticas y la priorización estratégica de la alfabetización mediática en la agenda de la CE son esenciales para lograrlo.