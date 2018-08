Amplificando las Voces de los Estudiantes: Las Bibliotecas Universitaria en Apoyo del Éxito del Estudiante

Christine Wolff-Eisenberg. “Amplifying Student Voices The Community College Libraries and Academic Support for Student Success Project”. ITHAKA S+R, 2018

Texto completo

¿Qué metas están tratando de alcanzar los estudiantes a través de su educación? ¿A qué retos se enfrentan? ¿Qué servicios podrían ayudarles a tener éxito? Las bibliotecas universitarias son socios y líderes para garantizar el éxito en sus instituciones al proporcionar una variedad de espacios, recursos y servicios importantes para sus estudiantes.

Estas preguntas están en el centro de un proyecto de investigación de varios años que Ithaka S+R y Northern Virginia Community College, junto con otros seis socios de colegios comunitarios y con el apoyo del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), están llevando a cabo actualmente.

El “éxito estudiantil” puede definirse de una manera que incluya tanto las prioridades de las políticas como las propias necesidades de los estudiantes, y qué servicios pueden ofrecer las universidades y sus bibliotecas para ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito de la manera más efectiva.

En la primera fase de este proyecto, se realizaron entrevistas semiestructuradas con estudiantes de siete universidades asociadas: Northern Virginia Community College, Borough of Manhattan Community College, Queensborough Community College, Bronx Community College, LaGuardia Community College, Monroe Community College y Pierce College.

A través de estas instituciones, se llegó a las siguientes conclusiones:

Los estudiantes tienen percepciones complejas sobre el éxito que fundamente se centran tanto en sus logros profesionales y educativos como en su desarrollo personal.

Enfrentarse a retos significativos relacionados con el equilibrio entre el trabajo y la formación, las finanzas, las barreras del idioma, el transporte de ida y vuelta a la universidad, y el uso de recursos y servicios en su universidad.

Completar sus cursos en una variedad de lugares dependiendo de sus necesidades individuales y de los recursos disponibles, pero generalmente quieren evitar distracciones y ruido mientras trabajan.

Tienden a depender en gran medida de sus profesores para que les proporcionen orientación sobre los recursos que pueden utilizar al completar sus tareas.