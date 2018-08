¿Qué es un bibliotecario de datos? un análisis de contenido de anuncios de trabajo para bibliotecarios de datos en Estados Unidos

Hammad Rauf Khan, Yunfei Du. “What is a Data Librarian?: A Content Analysis of Job Advertisements for Data Librarians in the United States Academic Libraries”. FILA, 2018

La sociedad ha comenzado a pasar de la era de la información a la era de los datos masivos (Bug data). El crecimiento del volumen de datos que generamos es mayor que nunca. El interés de los investigadores por los datos y la investigación ha dado lugar a que los bibliotecarios asuman nuevos roles, como los de bibliotecario de datos.

En el pasado, bibliotecario de datos era esencialmente una palabra de moda que ahora se ha convertido en un título y un puesto de trabajo real en las bibliotecas universitarias y de investigación; sin embargo, la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA, por sus siglas en inglés) no ha desarrollado un marco de competencias básicas para esta profesión emergente, ni tampoco el plan de estudios de Ciencias de la información y Biblioteconomía (LIS, por sus siglas en inglés) ha comenzado a abordar una especialización para este campo en rápido crecimiento y expansión.

Esta investigación intenta entender lo que se requiere para ser un bibliotecario de datos a través de ños anuncios de empleo para la contratación de profesionales en las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, y la aplicación de un enfoque de análisis de contenido. Esto nos permitirá entender la amplitud y el significado de lo que es un bibliotecario de datos y cómo es definido por los gerentes de contratación a través de la descripción y las calificaciones que establecen y enumeran en sus anuncios de empleo. Al entender lo que los empleadores buscan en los bibliotecarios de datos, los desarrolladores de currículo de LIS pueden implementar mejores programas de formación y la pedagogía que ayudarán a atender las necesidades de los empleadores, así como a desarrollar candidatos exitosos para estos nuevos títulos de trabajo en las bibliotecas académicas.