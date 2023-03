Utilizar los recursos educativos abiertos para promover la justicia social

Ivory, C. J., y Angela Pashia, eds. Using Open Educational Resources to Promote Social Justice. Chicago, 2022.

Texto completo

El uso de recursos educativos abiertos para promover la justicia social explora las oportunidades y los retos de llevar el debate sobre los recursos educativos abiertos (REA) más allá de la asequibilidad para abordar las desigualdades estructurales que se encuentran en todo el mundo académico y la publicación académica. Los REA tienen el potencial de celebrar la investigación realizada por poblaciones marginadas en el contexto de sus propias comunidades, de amplificar las voces de quienes tienen el conocimiento pero han sido excluidos de las redes formales de prestigio, y de implicar a los estudiantes como cocreadores de contenidos de aprendizaje que sean relevantes y respetuosos con sus contextos culturales.

Editado por bibliotecarios académicos con experiencia en la defensa de los derechos en todo el campus, Using Open Educational Resources to Promote Social Justice adopta un enfoque multidisciplinar y está repleto de ejemplos de las formas en que los REA y la pedagogía abierta pueden utilizarse para apoyar la justicia social en la educación. En cinco secciones, abarca una amplia gama de temas, desde críticas teóricas hasta ejemplos multidisciplinarios de desarrollo de REA en la práctica, pasando por exámenes del apoyo institucional al desarrollo de REA.

El uso de los recursos educativos abiertos para promover la justicia social ofrece algo para todos los que abogan por la pedagogía abierta y los REA en el campus, desde bibliotecarios hasta profesores y centros de enseñanza y aprendizaje. Demuestra cómo la pedagogía abierta -y especialmente las prácticas que animan a los estudiantes a participar en la creación o localización de REA- puede proporcionar una manera de incorporar una gama más amplia de perspectivas en proyectos de investigación originales y añadir estas perspectivas cruciales al discurso académico.