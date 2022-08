Navegar por los derechos de autor para las bibliotecas

Navigating Copyright for Libraries: Purpose and Scope. Edited by

Jessica Coates, Victoria Owen and Susan Reilly. The Hague: IFLA, 2022

Texto completo

La información es un recurso fundamental para el desarrollo personal, económico y social. Las bibliotecas y los archivos son el principal punto de acceso a la información para las personas y las comunidades, y gran parte de la información está protegida por derechos de autor o condiciones de licencia. En este complejo entorno legal, los bibliotecarios y los profesionales de la información operan en el punto de equilibrio de los derechos de autor, asegurando la comprensión y el cumplimiento de la legislación sobre derechos de autor y permitiendo el acceso al conocimiento en la búsqueda de la investigación, la educación y la innovación. Este libro, producido en nombre del Comité Asesor de Derechos de Autor y otros Asuntos Legales (CLM) de la IFLA, proporciona información básica y avanzada sobre los derechos de autor, esboza las limitaciones y excepciones, analiza la comunicación con los usuarios y destaca las nuevas cuestiones relacionadas con los derechos de autor. Los capítulos señalan la importancia del tema; describen los puntos más destacados de la ley y los conceptos legales; presentan comparaciones seleccionadas de enfoques en todo el mundo; destacan las oportunidades de reforma y defensa; y ayudan a las bibliotecas y a los bibliotecarios a encontrar su camino a través del laberinto del derecho de autor.