MIT Press abre la lista completa de monografías publicadas en 2022 a través de Direct to Open

MIT Press opens full list of 2022 monographs via Direct to Open, julio 2022

Texto original

Gracias al apoyo de las bibliotecas que participan en Direct to Open (D2O), MIT Press publicará su lista completa de 2022 monografías académicas y colecciones editadas en acceso abierto en la plataforma MIT Press Direct platform. Treinta y siete de las ochenta obras ya están disponibles en abierto para los lectores de todo el mundo, y la lista completa de los títulos incluidos en el modelo de este año natural puede encontrarse al final de este anuncio.

D2O hace que los libros académicos pasen de un modelo de compra basado únicamente en el mercado, en el que los particulares y las bibliotecas compran libros electrónicos individuales, a un modelo de acceso abierto basado en la colaboración con las bibliotecas. En lugar de comprar un título una vez para una sola colección, las bibliotecas tienen ahora la oportunidad de financiarlo una sola vez para todo el mundo a través de las cuotas de los participantes.

En su primer año, 240 bibliotecas de todo el mundo se comprometieron a apoyar a D2O. The Press también ha firmado un acuerdo de colaboración con la Big Ten Academic Alliance, así como acuerdos de licencia y facturación centralizados con el Council of Australian University Librarians, Center for Research Libraries; Greater Western Library Alliance, MOBIUS, Northeast Research Libraries, Jisc, Partnership for Academic Library Collaboration and Innovation, SCELC y Lyrasis.

En el próximo año, la editorial tratará de ampliar la participación de las bibliotecas en el modelo. Las bibliotecas de apoyo no solo contribuyen a abrir los títulos de la lista principal, sino que también reciben beneficios de participación exclusivos, incluido el acceso temporal a una colección de la lista anterior de ~ 2500 títulos.

Para obtener más información sobre Direct to Open, o para inscribirse como biblioteca participante, visita direct.mit.edu/libros/páginas/direct-to-open o ponte en contacto con el equipo de ventas y asociaciones de bibliotecas de MIT Press.