Declaración conjunta de tres organizaciones europeas pidiendo a todos los editores que pongan fin a los embargos y las restricciones de uso

Joint Statement by Three European Organizations Calling on All Publishers to End Embargoes and Use Restrictions, mayo 2021

25 de mayo de 2021

EUA se unió a CESAER y Science Europe para pedir a todos los editores que respeten plenamente los derechos de los investigadores y pongan fin al uso de restricciones y embargos. En una declaración conjunta publicada el 25 de mayo, los tres socios que representan a más de 880 universidades y organizaciones que realizan investigaciones y que financian la investigación pidieron a todos los editores que dejen de exigir a los investigadores que cedan sus derechos. El documento, firmado por los presidentes de las tres organizaciones, es una fuerte muestra de apoyo a la Ciencia Abierta y el Acceso Abierto.

La declaración expresa una profunda preocupación por las prácticas poco claras de algunos editores, en particular los ejemplos recientemente reportados por cOAlition S , que complican y confunden a los investigadores. Las organizaciones instan a los editores a reconsiderar su posición y modernizar sus enfoques de una manera que respeten plenamente los derechos de los investigadores, incluido el intercambio de los resultados de sus investigaciones revisadas por pares sin restricciones ni embargos.

En particular, la declaración afirma que los investigadores que deseen depositar su manuscrito aceptado por el autor en un repositorio con una licencia abierta (por ejemplo, CC BY), y sin ningún embargo, deben poder hacerlo.

“Es hora de hacer del acceso abierto una característica permanente del sistema de investigación”, dijo el presidente de EUA, Michael Murphy. “Los investigadores deben tener la libertad de elegir dónde y cómo publicar sus hallazgos, y esta opción debe incluir el autoarchivo de su trabajo en repositorios para garantizar el acceso a la Ruta Verde de Acceso Abierto. Esta es una simple cuestión de valores fundamentales y respeto ”.

Actualmente, los editores suelen exigir a los autores que firmen acuerdos de publicación exclusivos que restringen lo que los autores pueden hacer con los resultados de sus investigaciones. La declaración insta a reemplazar este sistema obsoleto y apoya la diversidad de modelos para la difusión abierta de la investigación para el mayor beneficio de la sociedad.

DECLARACIÓN

Nuestras tres asociaciones –CESAER, European University Association (EUA) y Science Europe, apoyan firmemente la ciencia abierta y el acceso abierto. Es fundamental que los investigadores, universidades, y otras investigaciones – Las organizaciones encargadas de difundir y reutilizar los resultados de la investigación sin restricciones o embargos.

Observamos que, si bien los editores académicos están mostrando su liderazgo en esta área al adoptar plenamente los modelos de publicación de acceso abierto y las prácticas de ciencia abierta, algunos no las apoyan lo suficiente. Estos editores todavía requieren que los investigadores firmar sobre sus derechos y / o tengan restricciones de uso y embargos sobre cómo pueden utilizar los resultados de su investigación revisada por pares.

Estamos especialmente preocupados por la comunicación y las prácticas opacas de algunos editores como lo informado por la coalición S . Este enfoque complica y confunde las cosas para los investigadores, impidiendo el progreso hacia un sistema de comunicación académica basado en el acceso abierto a los resultados de la investigación.

Instamos a esos editores a que reconsideren su posición y se modernicen, asegurándose de que desempeñen su papel para proporcionar unas condiciones más justas y transparentes para los autores. Estos deben respetar plenamente los derechos de los investigadores, incluido el derecho a compartir su investigación sin restricciones o embargos. Si un grupo o una plataforma opta por adoptar la postura de exigir a los autores que renuncien a sus derechos, deben declararlo clara y públicamente para garantizar que los investigadores tomen decisiones informadas.

En términos más generales, la posición estándar de las plataformas y los editores debería ser capacitar a los investigadores para que publiquen sus hallazgos (incluidos los datos y los activos digitales) sin perder sus derechos. Los investigadores que deseen depositar su manuscrito en un repositorio con una licencia abierta (por ejemplo, CC BY), y sin embargo, deben ser capaces de hacerlo. En resumen, los modelos que continúan dependiendo de las barreras y que restringen lo que los investigadores pueden hacer con sus hallazgos de investigación están desactualizados y deben ser puestosal día. Como tal, apoyamos plenamente a COAlition S y a otros que exploran una diversidad de modelos para apoyar la difusión abierta de la investigación. Las tres organizaciones signatarias apoyan la difusión abierta de los resultados de la investigación para el mayor beneficio de la investigación y la sociedad y exhortan a todos los editores a que dejen de exigir a los investigadores que firmen sus derechos y pongan fin al uso de restricciones y embargos.