Los buenos datos y los maños datos

Good Data. Edited by Angela Daly, S. Kate Devitt and Monique Mann. Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2019. ISBN 978-94-92302-27-4

Alejándose del fuerte cuerpo de críticas a las omnipresentes prácticas de “malos datos” tanto por parte de los gobiernos como de los actores privados en la economía digital globalizada, este libro pretende pintar un cuadro alternativo, más optimista pero aún pragmático, del futuro de los datos. Los autores examinan y proponen prácticas, valores y principios de “buenos datos” desde una perspectiva interdisciplinaria e internacional. Desde las ideas de soberanía y justicia de los datos, hasta los manifiestos por el cambio y los llamados al activismo, esta colección abre una conversación multifacética sobre los tipos de futuros que queremos ver, y presenta pasos concretos sobre cómo podemos empezar a realizar buenos datos en la práctica.