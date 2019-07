Publicar en el ecosistema de la Ciencia Abierta

Antunes ML, Sanches T, Lopes C, Alonso-Arévalo J. Publishing within Open Science challenges. In: Sanches T, Antunes ML, Lopes C, editors. Improving the academic writing experience in higher education. New York: Nova Science Publishers; 2019. p. 191-216.

Este capítulo relaciona la difusión del conocimiento científico, materializado en su redacción, publicación y circulación, con la Ciencia Abierta. La Ciencia Abierta es, por su propia naturaleza, una plataforma para el diálogo, fomentando más intercambios y estimulando a los investigadores para que adapten sus prácticas de publicación y difusión, lo que conduce a la reducción de costes y a la mejora de los contenidos académicos y fomenta una mayor circulación y generación de conocimiento. El objetivo es la realización de propuestas sobre las acciones que los investigadores deben llevar a cabo en el ámbito de la difusión de la investigación, es decir, la integración de la escritura académica en la Ciencia Abierta y el intercambio de datos y resultados de la investigación. Por último, reflexionamos sobre los actuales retos de la Ciencia Abierta para los investigadores y el mundo académico.