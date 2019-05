hα: un índice para cuantificar el liderazgo científico de un individuo

J. E. Hirsch. hα: An index to quantify an individual’s scientific leadership. arXiv:1810.01605v2 [cs.DL] 10 Dec 2018

Texto completo

Em indice hα de un científico para cuantificar su logro científico, que rectifica un inconveniente inherente del h -index, su incapacidad para distinguir entre autores con diferentes patrones de coautoría. Un alto índice h junto con un altohα/ h.

Definimos al autor de un trabajo como el autor del trabajo con el índice h más alto entre todos los coautores, y al de un científico como un trabajo escrito o coautor por el científico en el que él/ella es el autor. Para la mayoría, pero no todos los artículos de la literatura, sólo hay un autor.