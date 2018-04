Cómo adquieren los profesores conocimiento y confianza en en la gestión del aula : perspectivas de un estudio piloto ﻿

How do teachers become knowledgeable and confident in classroom management : Insights from a pilot study. París: OECD, 2017

Texto completo

La Encuesta sobre la Enseñanza Innovadora para el Aprendizaje Efectivo (ITEL) es el primer estudio internacional que explora la naturaleza, la función y el desarrollo de los conocimientos pedagógicos de los profesores, es decir, lo que los profesores saben sobre la enseñanza y el aprendizaje. Los maestros en servicio y antes del servicio exhibieron un conocimiento más alto sobre la parte de la evaluación relacionada con el manejo del la clase que en otras áreas relacionadas con el proceso instructivo, tales como los métodos de enseñanza y la planificación de las lecciones.

Los resultados sugieren que mientras más aprenden los maestros sobre el manejo del aula, más confiados se sienten sobre el dominio del proceso de enseñanza y aprendizaje en general. La gestión del aula también parece tener un mayor impacto en la autoeficacia que el aprendizaje sobre la planificación de las lecciones. Los maestros en servicio que informan sentirse confiados en el manejo de las aulas también obtienen prácticas de formación de mayor calidad en este campo. El conocimiento relacionado con el aprendizaje y el desarrollo; la incorporación de aspectos de las estrategias de aprendizaje cognitivo, la memoria y los procesos de información, es el área con mayor margen de mejora en la base de conocimientos pedagógicos.